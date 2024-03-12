المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف مطار “بن غوريون” الاسرائيلي

أصدرت المقاومة الإسلامية في العراق، فجر اليوم الثلاثاء، بيانا صحفيا، أعلنت فيه استهداف مطار بن غوريون الصهيوني بطائرات مسيرة.

وجاء في بيان للمقاومة الإسلامية في العراق: “استهدف مجاهدونا بواسطة الطيران المسيّر مطار بن غوريون في عمق الكيان الغاصب.”

وأكدت المقاومة، “الاستمرار في دكّ معاقل الأعداء استكمالاً للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال، ونصرة أهلنا في غزة، وردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل”. يضيف المصدر نفسه

وللإشارة، فقد دخلت الحرب في غزة يومها الـ 158 حيث يتواصل القصف الصهيوني على عدة مناطق بالقطاع وسط مجاعة باتت أمرا واقعا.

وقد بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بدء الحرب على غزة 31 ألف شخص، فيما أصيب أكثر من 72500 آخرين، 72% منهم من الأطفال والنساء.