المقاومة الإسلامية في العراق تعلن استهداف محطة توليد الكهرباء في “تل أبيب”

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق في بيان لها،اليوم ، استهداف محطة توليد الكهرباء في تل أبيب بواسطة الطيران المسيّر.

وجاء في بيان المقاومة العراقية:

“استهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية في العراق فجر اليوم الخميس الموافق 21 – 3 – 2024 ، بواسطة الطيران المسيّر ، محطة توليد الكهرباء في تل ابيب بأراضينا المحتلة ، مؤكدين استمرارنا في دكّ معاقل الأعداء استكمالاً للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال ، ونصرة اهلنا في غزة ، وردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل”