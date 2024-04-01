 المقاومة الإسلامية في العراق تعلن استهداف هدفا حيويا في الأراضي الفلسطينية المحتلة

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، صباح اليوم الأثنين، استهداف هدفا حيويا في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالأسلحة المناسبة.

وجاء في بيان المقاومة:

“استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم الأثنين 1 / 4 / 2024 ، هدفا حيويا في أراضينا المحتلة بالأسلحة المناسبة ، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء.”

وأفادت وسائل اعلام عبرية، ان حريقا اندلع بعد دوي صفارات الإنذار في “إيلات” إثر سقوط صاروخ أو مسيرة أو صاروخ اعتراضي، واتجهت فرق الإطفاء إلى المكان.