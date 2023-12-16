 المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف تجمعات جنود الاحتلال الصهيوني

قامت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم السبت، بتنفيذ سلسلة عمليات عسكرية في اتجاه أهداف صهيونية على طول الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلّة.

وأعلن حزب الله، استهداف دشمة تحصن بها جنود ‏للإحتلال في موقع بركة ريشة بصاروخ موجه مما أدى لسقوطهم بين قتيل وجريح، بالإضافة الى قوة مؤللة في موقع المطلة ‏بالأسلحة المناسبة.

كما تم استهداف قوة مشاة ‏صهيونية في محيط موقع بركة ريشا، وتجمعا ‏لجنود الاحتلال في حرج راميم بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مؤكدة.‏

وشنت المقاومة الإسلامية في لبنان عند الساعة 11:00 من قبل ظهر اليوم، هجوما جويا بطائرة مسيرة انقضاضية، على تموضع لجنود ‏الاحتلال الصهيوني خارج ثكنة راميم (قرية هونين اللبنانية المحتلة) ما أدى الى ‏سقوط اصابات مؤكدة بين أفراده. ‏

وفي بيان اخر، رصد ‏عناصر حزب الله، مجموعة من جنود العدو تدخل الى منزلين في ‏مستعمرة المنارة فقاموا باستهداف المنزلين ‏بالأسلحة المناسبة و إصابتهما ‏إصابة مباشرة وأوقعت الجنود بين قتيل وجريح.‏