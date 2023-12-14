المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف ثكنات وتجمعات جنود الإحتلال
بقلم ط.خير الدين
تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان، استهداف مواقع الإحتلال الصهيوني على طول الحدود اللبنانية الفلسطينية بمختلف الأسلحة موقعة اصابات مباشرة.
وقام حزب الله،اليوم الخميس، بشن 3 هجمات على مواقع مختلفة للكيان الصهيوني، حيث استهدف تجمعاً لجنود الإحتلال في محيط ثكنة شوميرا (بلدة طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة.
وفي بيان اخر، اعلنت المقاومة اللبنانية، استهدافها ثكنة يفتاح (بلدة قدس اللبنانية المحتلة) وتجمعا لجنود وآليات الإحتلال في محيطها بالأسلحة المناسبة، وأوقعوا إصابات مؤكدة.
بالإضافة الى استهدافها تجمعا لجنود الاحتلال في قلعة هونين (قرية هونين اللبنانية المحتلة).
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