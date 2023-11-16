المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف دبابة “ميركافا” صهيونية قرب ثكنة “برانيت”
أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم الخميس، استهداف دبابة ميركافا لقوات الاحتلال قرب ثكنة “برانيت” بالصواريخ الموجهة وإصابتها بشكل مباشر.
وجاء في بيان حزب الله:
“دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مساء يوم الخميس 16-11-2023 دبابة ميركافا لقوات الإحتلال الصهيوني قرب ثكنة برانيت بالصواريخ الموجهة وتم إصابتها بشكلٍ مباشر”.
وأعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم الخميس، استهداف موقع جل العلام بالصواريخ الموجهة وحققوا فيه إصابات مباشرة.
وفي بيان اخر، اعلنت المقاومة اللبنانية استهداف تجمعا لجنود الاحتلال الصهيوني بالقرب من موقع شتولا بالأسلحة المناسبة، بالإضافة الى تجمع لقوة مشاة صهيونية على تلة الكرنتينا بالقرب من موقع حدب يارون بالأسلحة المناسبة وحققوا فيهما إصابات مباشرة.