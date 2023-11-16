المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف دبابة “ميركافا” صهيونية قرب ثكنة “برانيت”

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم الخميس، استهداف دبابة ميركافا ‏لقوات الاحتلال قرب ثكنة “برانيت” بالصواريخ الموجهة وإصابتها بشكل مباشر.

وجاء في بيان حزب الله:

“دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ‏استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية مساء يوم الخميس 16-11-2023 دبابة ميركافا ‏لقوات الإحتلال الصهيوني قرب ثكنة برانيت بالصواريخ الموجهة وتم إصابتها بشكلٍ ‏مباشر”.

وأعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم الخميس، استهداف موقع جل العلام بالصواريخ الموجهة ‏وحققوا فيه إصابات مباشرة. ‏

وفي بيان اخر، اعلنت المقاومة اللبنانية استهداف تجمعا لجنود الاحتلال الصهيوني ‏بالقرب من موقع شتولا بالأسلحة المناسبة، بالإضافة الى تجمع لقوة مشاة صهيونية على تلة ‏الكرنتينا بالقرب من موقع حدب يارون بالأسلحة المناسبة وحققوا فيهما إصابات مباشرة. ‏