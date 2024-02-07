المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف مواقع لجيش الإحتلال على طول الحدود مع فلسطين

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم الأربعاء، استهداف 3 مواقع صهيونية عند الحدود مع فلسطين المحتلة.

وذلك بالتزامن مع قصف صهيوني استهدف عدة مناطق لبنانية عدّة وأدّى إلى ارتقاء شهيد مدني.

وكشفت المقاومة الإسلامية، في بيان نشرته، استهداف ‏تجمّع لجنود الاحتلال، عند الساعة 8:23 من مساء اليوم، في محيط موقع المرج العسكري، وذلك باستخدام الأسلحة الصاروخية، مؤكّدة إصابته إصابةً مباشرة.‏

وقال حزب الله في بيان لها إنّ استهدفت عند الساعة 5:50 قاعدة “خربة ماعر” الصهيونية (قبالة بلدتي الضهيرة ويارين اللبنانيتين) بصاروخ “فلق 1” وحققوا فيه إصابة مباشرة.

وكذلك، استهدفت المقاومة، عند الساعة 2:15 من بعد ظهر اليوم، التجهيزات الفنية في موقع “راميا” الصهيوني (قبالة بلدة رامية اللبنانية) بالأسلحة المناسبة.