المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف مواقع لجيش الإحتلال على طول الحدود مع فلسطين
أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم الأربعاء، استهداف 3 مواقع صهيونية عند الحدود مع فلسطين المحتلة.
وذلك بالتزامن مع قصف صهيوني استهدف عدة مناطق لبنانية عدّة وأدّى إلى ارتقاء شهيد مدني.
وكشفت المقاومة الإسلامية، في بيان نشرته، استهداف تجمّع لجنود الاحتلال، عند الساعة 8:23 من مساء اليوم، في محيط موقع المرج العسكري، وذلك باستخدام الأسلحة الصاروخية، مؤكّدة إصابته إصابةً مباشرة.
وقال حزب الله في بيان لها إنّ استهدفت عند الساعة 5:50 قاعدة “خربة ماعر” الصهيونية (قبالة بلدتي الضهيرة ويارين اللبنانيتين) بصاروخ “فلق 1” وحققوا فيه إصابة مباشرة.
وكذلك، استهدفت المقاومة، عند الساعة 2:15 من بعد ظهر اليوم، التجهيزات الفنية في موقع “راميا” الصهيوني (قبالة بلدة رامية اللبنانية) بالأسلحة المناسبة.
وفي بيانٍ آخر، أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، استهداف تجمّع لجنود الاحتلالفي محيط موقع “زبدين” الصهيوني في مزارع شبعا المحتلة عند الحدود مع فلسطين المحتلة.
وذلك عند الساعة 1:45 من بعد ظهر اليوم، مؤكّدةً أنّ مجاهديها حقّقوا إصاباتٍ مباشرة.