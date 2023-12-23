المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف مواقع جنود الاحتلال 

قامت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم السبت، بتنفيذ سلسلة عمليات عسكرية في اتجاه أهداف صهيونية على طول الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلّة.

وأعلن حزب الله، استهداف انتشارا لجنود الاحتلال الصهيوني في محيط موقع بركة ريشا وموقع ‏بياض بليدا بالأسلحة المناسبة. ‏

بالإضافة الى استهداف تجمعا ‏لمشاة جيش الإحتلال في نقطتي تلة الطيحات وجبل نذر بالأسلحة المناسبة. ‏

وفي بيان اخر لحزب الله، تم استهداف موقع ‏جل العلام بصواريخ بركان وحققوا فيه إصابات مباشرة. ‏