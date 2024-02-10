المقاومة الإسلامية في لبنان تعلن السيطرة  على مسيّرة “سكاي لارك” الصهيونية

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، يوم السبت، سيطرة عناصرها على مسيّرة للاحتلال الصهيوني من نوع “سكاي لارك”، مشيرة إلى أنّها بحالة فنية جيدة.

كما أفاد حزب الله، باستهداف موقع “جل ‏العلام” الصهيوني، بالأسلحة الصاروخية، مؤكّدا إصابته إصابةً مباشرة.‏ ‏ ‏

بالإضافة الى استهداف ثكنة “برانيت” الصهيونية بالأسلحة الصاروخية، ومرابض المدفعية لقوات الاحتلال في “ديشون” بصواريخ الكاتيوشا.

وفي بيان اخر، اعلن حزب الله، استهداف قاعدة خربة ماعر ومرابضها بصواريخ فلق

لتواصل المقاومة الإسلامية في لبنان، استهداف مواقع وانتشار قوات الاحتلال عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.