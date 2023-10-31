المقاومة الإسلامية في لبنان تنشر حصيلة استهدافها لجيش الاحتلال على الحدود مع فلسطين المحتلة

نشرت المقاومة الإسلامية في لبنان اليوم حصيلة استهدافها لجيش الاحتلال على الحدود مع فلسطين المحتلة.

وحسب بيان المقاومة الإسلامية في لبنان فقد تم تدمير وإعطاب ناقلتي جند ومركبتي هامر و9 دبابات. وكذا 120 جنديا في جيش الاحتلال بين قتيل وجريح.

كما قامت المقاومة في لبنان من إستهداف 105 مواقع عسكرية و69 منظومة اتصالات. وأيضا وتدمير 140 كاميرا مراقبة على الحدود و17 نظام تشويش.

واكدت المقاومة في لبنان استهداف وتدمير 33 رادارا و27 منظومة استخبارات

وتكمن مقاتلوا المقاومة الإسلامية في لبنان: مقاتلونا تمكنوا من إسقاط طائرة مسيرة للعدو. في حين سلطات الاحتلال قامت بإخلاء 28 مستوطنة يقطنها 65 ألف مستوطن.