أفاد موقع روسيا اليوم نقلا عن حزب الله اللبناني أن المقاومة الإسلامية في لبنان هاجمت ثكنة زرعيت بالأسلحة المناسبة وحققت فيها إصابات مباشرة.

وأضاف ذات المصدر ان حزب الله اللبناني أعلن مساء اليوم مهاجمة ثكنة زرعيت الإسرائيلية بالأسلحة المناسبة وتحقيق ‏إصابات مباشرة فيها .

وجاء في بيان حزب الله ‏”هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة السادسة من مساء يوم السبت ‏الواقع في 28-10-2023 ثكنة زرعيت بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها ‏إصابات مباشرة”. ‏

ووفقا لروسيا اليوم سمعت مساء اليوم صافرات الإنذار دوت في مستوطنة مارغليوت على الحدود مع لبنان.فيما قصف الجيش الإسرائيلي عدة بلدات على الحدود الجنوبية اللبنانية.