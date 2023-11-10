المقاومة الإسلامية: هاجمنا موقعين إسرائيليين بـ 3 مسيّرات

هاجمت المقاومة الإسلامية، اليوم الجمعة، موقعين لجيش الإحتلال الصهيوني بـ 3 مسيّرات من لبنان.

وأوضح حزب الله اللبناني، إنه هاجم بـ 3 مسيّرات ثكنة يفتاح قديش وتجمعا مستحدثا في شرق مستعمرة حتسودت يوشع.

وقالت قناة “المنار” التابعة لحزب الله اللبناني على موقعها الإلكتروني : “المقاومة ‏الإسلامية نفذت هجوما ضد قوات ‏الاحتلال الإسرائيلي في ثكنة يفتاح قديش وتجمعا مستحدثا في شرق مستعمرة ‏حتسودت يوشع بواسطة ثلاث مسيرات هجومية” دون مزيد من التفاصيل.

ومن جهته، أفاد الناطق باسم جيش الإحتلال بتسلل 3 مسيّرات من لبنان، سقطت اثنتان منها في الشمال، بينما اعترضوا الثالثة.

وأضاف في تغريدة على منصة “اكس”: “اعترضت مقاتلات الدفاع الجوي طائرة واحدة، وسقطت طائرتان في المنطقة الشمالية”.

وللإشارة، منذ الـ 8 أكتوبر الماضي، تشهد الحدود اللبنانية الصهيونية بوتيرة يومية، قصفا متبادلا ومتقطعا بين الجيش الصهيوني من جهة. وجماعة “حزب الله” وفصائل فلسطينية في لبنان من جهة أخرى، ما خلف قتلى وجرحى على طرفي الحدود.