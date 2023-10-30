المقاومة الاسلامية في العراق تستهدف القاعدة الأمريكية “عين الأسد” بطائرتين مسيّرتين

أعلنت المقاومة الاسلامية في العراق استهداف القاعدة الأمريكية “عين الأسد” بطائرتين مسيّرتين وأصابتا اهدافهما.

وجاء في تغريدة عبر حساب القناة على “التويتر” “مجاهدونا استهدفوا قاعدة الاحتلال الاميركي “عين الأسد”، بطائرتين مسيّرتين وأصابتا اهدافهما”.

وكانت المقاومة الإسلامية في العراق، قد استهدفت قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل غاز كونيكو بريف دير الزور الشمالي برشقة صاروخية، أصابت أهدافها بشكل مباشر.

وجاء في بيان لها: “استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل غاز كونيكو بريف دير الزور الشمالي برشقة صاروخية، أصابت أهدافها بشكل مباشر”.