المقاومة العراقية تستهدف قاعدة “الشدادي” الأميركية في سوريا برشقة صاروخية كبيرة

استهدفت “المقاومة الإسلامية” في العراق، اليوم الإثنين، قاعدة أميركية في الشدادي جنوب الحسكة شمالي شرق سوريا.

وحسب بيان المقاومة العراقية، فإن قاعدة الإحتلال الأمريكي تم استهدافها برشقة صاروخية كبيرة.

وفي المقابل، قال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، إن القاعدة الأميركية في الشدادي بسوريا تعرضت لهجوم و”نواصل جمع المعطيات”.

وللإشارة، تواصل المقاومة الإسلامية في العراق، استهدافها القواعد الأميركية في العراق وسوريا، بالتزامن مع معركة “طوفان الأقصى” وردّاً على العدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة.