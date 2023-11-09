المقاومة العراقية تستهدف قاعدة “حرير” الأمريكية شمال العراق بطائرتين مسيرتين

أعلنت المقاومة الاسلامية في العراق، اليوم الخميس، استهداف قاعدة القوات الأمريكية “حرير” شمال العراق بطائرتين مسيرتين، أين أصابتا اهدافهما بشكل مباشر.

وجاء في بيان المقاومة الإسلامية في العراق:

“استهدف مجاهدو المقـاومة الإسـلامية فـي العراق، قـاعـدة الاحتلال الأمريكي “حرير” شمال العراق، بطائرتين مسيرتين، وأصابتا أهدافهما بشكل مباشر”

بثلاث عمليات منفصلة وبأسلحة مختلفة.. استهداف قاعدة للقوات الأمريكية غرب العراق

واعلنت المقاومة الاسلامية في العراق، اليوم الخميس، عن استهداف قاعدة للقوات الأمريكية “عين الأسد” غرب العراق.

وجاء في بيان المقاومة الإسلامية في العراق:

“استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الأمريكي “عين الأسد”، غرب العراق، بثلاث عمليات منفصلة وبأسلحة مختلفة، أصابت أهدافها بشكل مباشر”