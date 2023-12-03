المقاومة العراقية تستهدف قاعدة “عين الأسد” الأمريكية بطائرة مسيرة

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، في بيان لها اليوم استهداف قاعدة الإحتلال الأمريكي “عين الأسد” غرب العراق.

ويأتي هذا ردا على “الجرائم” التي ترتكبها الكيان الصهيوني بحق المدنيين في قطاع غزة.

وأوضح بيان المقاومة الإسلامية في العراق، أن الإستهداف تم بطائرة مسيرة أصابت هدفها بشكل مباشر.