بطائرة مسيّرة.. المقاومة العراقية تستهدف قاعدة للقوات الأمريكية في مطار اربيل

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم السبت، عن استهدافها قاعدة القوات الامريكية في مطار اربيل، بطائرة مسيّرة، وأصابت هدفها بشكل مباشر.

وجاء في بيان المقاومة الإسلامية في العراق:

“رداً على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزّة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الأمريكي في مطار اربيل، بطائرة مسيرة، أصابت هدفها بشكل مباشر”

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية، قبل ايام، عن توقّف الهجمات شبه اليومية ضد القوات الأميركية في العراق وسوريا منذ دخول الهدنة بين الاحتلال وحركة حماس حيز التنفيذ.

واستُهدفت القوات الأميركية في البلدين بصواريخ وطائرات مسيرة أكثر من 70 مرة منذ منتصف أكتوبر.