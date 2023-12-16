المقاومة العراقية تستهدف قاعدتين أمريكيتين في حقلي العمر وكونيكو بالعمق السوري
أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق،اليوم السبت ، استهداف قاعدتين للقوات الأمريكية في حقلي العمر و كونيكو بالعمق السوري.
وجاء في بيان المقاومة الإسلامية في العراق:
“استمرارًا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردّاً على مجازر الكيان الصهيوني بحقّ أهلنا في غزّة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، بالطائرات المسيّرة، قاعدتين للاحتلال الأمريكي في حقلي العمر وكونيكو بالعمق السوري، وحقّقت إصابات مباشرة”
وكشف وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”،اول امس، عن تعرّض القوات الأمريكية لـ97 هجوما منذ 17 أكتوبر .
وأوضح مسؤول باسم “البنتاغون”، ان القواعد الامريكية بالتنف والشدادي والفرات بسوريا تعرضت لـ 3 هجمات بالصواريخ والمسيرات يوم أمس.
وكشف ذات المتحدث، ان القوات الأمريكية تعرضت لـ 97 هجوما بالصواريخ والمسيرات بين 17 أكتوبر و13 ديسمبر.
وأكد المسؤول الأمريكي، ان قوات بلده في سوريا والعراق تصدت لمعظم الهجمات التي أخفقت في الوصول لهدفها.