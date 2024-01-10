المقاومة العراقية تعلن استهداف قاعدة “هيمو” الأمريكية  بسوريا

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الأربعاء، استهداف قاعدة القوات الأمريكية “هيمو” والتي تقع إلى الغرب من مطار القامشلي بسوريا.

وجاء في بيان المقاومة العراقية:

“استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، بواسطة السلاح المناسب، قاعدة الإحتلال الأمريكي “هيمو” والتي تقع إلى الغرب من مطار القامشلي بسوريا . وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل العدو، ونعدكم بالمزيد”