المقاومة العراقية تعلن استهداف قاعدة “خراب الجير” الأمريكية بالعمق السوري

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم السبت، إنها استهدفت قاعدة “خراب الجير” التي تضم قوات أمريكية في سوريا برشقة صاروخية.

وجاء في بيان المقاومة العراقية:

“استمرارًا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردّاً على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزّة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة خراب الجير المحتلة بالعمق السوري برشقة صاروخية ، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل العدو.”

وكشف مسؤول عسكري أمريكي، امس ، تعرض القوات الأمريكية وقوات التحالف إلى ما لا يقل عن 130 هجوماً في سوريا والعراق منذ 17 اكتوبر.

وجاءت تصريحات المسؤول العسكري الامريكي لقناة الميادين، حيث كشف ان الهجمات كانت بواقع 53 هجوماً في العراق و77 هجوماً في سوريا.