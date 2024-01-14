المقاومة العراقية تعلن استهداف 3 قواعد امريكية في العراق وسوريا
أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الأحد، استهداف 3 قواعد أمريكية في العراق وسوريا بواسطة الصواريخ والطائرات المسيرة.
وجاء في بيان المقاومة العراقية:
“استمرارًا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردّاً على مجازر الكيان الصهيوني بحقّ أهلنا في غزّة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، بواسطة الصواريخ والطائرات المسيّرة ، ثلاث قواعد للاحتلال في العراق وسوريا، وهنّ (قاعدة خراب الجير، قاعدة مطار أربيل، وقاعدة كونيكو). وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل العدو”
وكشف مسؤول عسكري أمريكي، اول امس، تعرض القوات الأمريكية وقوات التحالف إلى ما لا يقل عن 130 هجوماً في سوريا والعراق منذ 17 اكتوبر.
وجاءت تصريحات المسؤول العسكري الامريكي لقناة الميادين، حيث كشف ان الهجمات كانت بواقع 53 هجوماً في العراق و77 هجوماً في سوريا.