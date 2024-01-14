المقاومة العراقية تعلن استهداف 3 قواعد امريكية في العراق وسوريا

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الأحد، استهداف 3 قواعد أمريكية في العراق وسوريا بواسطة الصواريخ والطائرات المسيرة.

وجاء في بيان المقاومة العراقية:

“استمرارًا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردّاً على مجازر الكيان الصهيوني بحقّ أهلنا في غزّة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، بواسطة الصواريخ والطائرات المسيّرة ، ثلاث قواعد للاحتلال في العراق وسوريا، وهنّ (قاعدة خراب الجير، قاعدة مطار أربيل، وقاعدة كونيكو). وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل العدو”