المقاومة العراقية تعلن مهاجمة قاعدة “عين الأسد” المحتلة بالطيران المسير

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم السبت، مهاجمة قاعدة عين الأسد المحتلة غرب العراق بالطيران المسير.

وجاء في بيان المقاومة العراقية:

“استمرارًا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردّاً على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزّة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم السبت 27-01-2024 ، قاعدة عين الاسد المحتلة غرب العراق ، بالطيران المسيّر ، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل الأعداء”.

وكشف البنتاغون، الأسبوع الماضي، ان قواته في العراق وسوريا تعرضت الى 151 هجوما منذ 17 اكتوبر الماضي.