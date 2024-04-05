المقاومة العراقية تكشف عن عمليتين نفذتهما الأربعاء

أعلنت “المقاومة الإسلامية في العراق، في بيانين منفصلين، عن تنفيذها عمليتين عسكريتين، مؤكدة استمرارها في عملياتها.

ويأتي هذا ردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ.

وأوضح بيان “المقاومة الإسلامية في العراق، أن مجاهدوها استهدفوا خلال العملية الأولى التي تمت الأربعاء هدفا عسكريا في الجولان المحتل بواسطة الطيران المسير.

وأضافت المقاومة العراقية في بيان ثان، أنها “استهدفت يوم الأربعاء أيضا هدفا حيويا في الأراضي المحتلة بواسطة السلاح المناسب”.

كما أكدت المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء.