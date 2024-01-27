المقاومة الفلسطينية تدين تحريض الاحتلال ضد الهيئات الإغاثية في غزة

أدانت فصائل تحالف قوى المقاومة الفلسطينية، اليوم السبت، الادعاءات والتحريض الصهيونيين ضد دور الهيئات والمؤسسات الإغاثية الدولية في قطاع غزة.

وقالت الفصائل، ان الاتهامات المستمرة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تهدف إلى تحريض دول العالم لقطع التمويل عنها.

كما دعت هيئات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية إلى عدم الاستجابة والرضوخ لهذه الادعاءات الكاذبة.

وعلّقت الولايات المتحدة، كندا، بريطانيا، أستراليا وإيطاليا تمويلها مؤقتا لوكالة “الأونروا” في غزة.

وذلك بسبب مزاعم الاحتلال والتي تحدثت عن احتمال مشاركة موظفين بالوكالة، في عملية “طوفان الأقصى”، يوم السابع من أكتوبر 2023.

من جانبها ادانت، حركة حماس، اليوم، هذه الإجراءات، داعية الأممَ المتحدة إلى عدم الرضوخ لابتزازات الاحتلال وتهديداته، وسعيه لقطع شرايين الحياة عن الشعب الفلسطيني.

وقالت الحركة في البيان: “إننا ندين بشدة تحريض الكيان الصهيوني على مؤسسات أممية تساهم في إغاثة شعبنا”.