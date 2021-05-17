المقاومة الفلسطينية تستهدف بارجة صهيونية وشمال تل أبيب برشقات صاروخية

أعلنت “كتائب القسام“، اليوم الإثنين، عن استهدافها بارجة صهيوينة في عرض البحر قبالة شواطئ غزة، برشقة صاروخية.

ومن جهته، أكد الجيش الصهويني، استهداف إحدى البوارج الحربية التابعة له.

كما أعلنت “سرايا القدس“، اليوم الإثنين، عن قصف هرتسيليا شمال تل أبيب، برشقة صاروخية كبيرة.

وكشفت وسائل إعلام صهيوينة، أن دوي انفجار كبير سمع في “هرتسيليا” شمال تل أبيب.

كما أطلقت”سرايا القدس” رشقة صاروخية مكثفة على مدينة أسدود، وخلفت إصابات مباشرة لمباني وأحدث خسائر مادية فيها.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، قصفت “كتائب القسام” مستوطنة عسقلان برشقة صاروخية.

كما قصفت المقاومة الفلسطينية، موقع “كيسوفيم” برشقة صاروخية، ما أدى لاندلاع حريق كبير في المكان.

هذا وقصفت المقاومة، قاعدة “حتسريم” الجوية برشقة صاروخية، وجددت قصف كيبوتس “إيرز” بقذائف الهاون.