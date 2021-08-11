المقاومة الفلسطينية تعزي الجزائر في ضحايا الحرائق وتتضامن معها

أكدت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين، عن تضامنها الكامل مع الشعب الجزائري الشقيق. فيما يواجهه من محنة ومأساة طالت الأرواح والممتلكات والغابات جراء اندلاع الحرائق الكبيرة التي تتعرض لها مدن الجمهورية الشعبية الجزائرية.

في بيان للمقاومة الشعبية الفلسطينية، ” نواسي ذوي الضحايا ممن فقدوا أحبائهم في هذه المآساة، لنؤكد وقوفنا إلى جانب شعبنا في الجزائر والذي لطالما كان إلى جوار شعبنا الفلسطيني في محنته ومآسيه، كتجسيد حقيقي لمعنى الإخوة التي تجمعنا سويا”.

وأضاف البيان:” نسأل الله، أن يرحم الضحايا بواسع رحمته، ويشفي المصابين. وان يعوض العائلات التي تضررت جراء هذا المصاب الجلل. ونحن على ثقة بإذن الله أن الجزائر وشعبه كما نعهده قويا شامخا. سيخرج من هذه الأزمة الطارئة أشد بأسا ويلملم جراحه سريعا. ويواصل مسيرته المشرفة في نصرة الشعوب المظلومة وخاصة شعب فلسطين المجاهد.