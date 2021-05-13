المقاومة الفلسطينية تقصف مدنا ومطارا صهيونيا

أعلنت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، عن قصف مطار ومدن صهيونية رئيسية ومنها “تل أبيب”.

وجاء في بيان لكتائب القسام: “ينطلق الآن تجاه مطار رامون جنوب فلسطين وعلى بعد نحو 220 كم من غزة، صاروخ عياش 250”.

وأضاف البيان، إن هذه الضربة جاءت كرد على اغتيال قادة ومهندسي الحركة الأبطال.

وتابع البيان: “ندخل صاروخ عياش 250 للخدمة ونقول للعدو ها هي مطاراتك وكل نقطة من شمال فلسطين إلى جنوبها في مرمى صواريخنا”.

وطالبت كتائب القسام، شركات الطيران العالمية إلى وقفٍ فوريٍ لرحلاتها إلى أي مطار في نطاق جغرافيا فلسطين المحتلة.

وفي ذات السياق، أعلنت كتائب القسام عن توجيه ضربة صاروخية لعدد من المدن والبلدات الصهيوينة.