المقاومة الفلسطينية تُطلق 200 صاروخ على الأراضي المُحتلة

دكت المقاومة الفلسطينية، أمس الجمعة، مستوطنات عسقلان وأسدود وبئر السبع بالصواريخ، وألحقت أضرارا كبيرة في المنطقة الصناعية بأسدود.

وقال المتحدث بإسم الجيش الصهيوني، أفيخاي أدرعي، إن الفصائل الفلسطينية أطلقت، منذ الساعة السابعة مساء أمس وحتى الساعة السابعة صباح اليوم السبت، نحو 200 صاروخ.

واندلع حريق ضخم في المنطقة الصناعية بأسدود، نتيجة قصف صاروخي نفذته الفصائل الفلسطينية.

وتم تشغيل صفارات الإنذار في بئر السبع والتجمعات السكنية القريبة من قطاع غزة، صباح اليوم السبت.

وبحسب مصادر رسمية صهيونية، لقي 8 أشخاص حتفهم نتجية التصعيد الأخير.

وكشف الجيش الصهيوني، إن أكثر من2000 صاروخ انطلقت من قطاع غزة صوب إسرائيل منذ بدء التصعيد الأخير.