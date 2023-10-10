المقاومة الفلسطينية.. مقاتلونا تجاوزوا غلاف غزة واشتباكات عنيفة مع العدو

أعلنت، كتائب المقاومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن دخول مقاتليها إلى الأراضي المحتلة وتجاوز غلاف غزة.

كما أشارت وسائل إعلام محلية، عن المقاومة الفلسطينية، أن المقاتلون يخوضون اشتباكات عنيفة مع قوات العدو. حيث تخطى عدد من المقاتلين مناطق الغلاف ويتحصنون في مواقع تبعد عن غزة عشرات الكيلو مترات.

وقفة تضامنية بالعاصمة تنديدا بالعدوان الصهيوني على غزة

كما نظمت بمقر سفارة دولة فلسطين بالجزائر، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني ومؤازرة لأبناء غزة. الذين يتعرضون إلى عدوان همجي من قبل الآلة العسكرية الصهيونية. حيث تم تجديد موقف الجزائر الثابت إزاء القضية الفلسطينية. ودعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته كاملة لوقف هذه الجرائم. وأعرب ممثلو الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية وجمعيات المجتمع المدني خلال الوقفة التضامنية التي حضرها سفير دولة فلسطين بالجزائر، فايز أبو عيطة. عن قلقهم و انشغالهم العميق تجاه التصعيد الصهيوني الخطير في قطاع غزة. وما خلفه من خسائر وسقوط ضحايا في صفوف الشعب الفلسطيني الأعزل. منددين باستهداف الإحتلال للمناطق المدنية والمساجد في عدة مناطق وتجمعات سكنية. كما وجّه السفير الفلسطيني في كلمة له، التحية والتقدير لكل الشعب الجزائري بكافة أطيافه ازاء تضامنه ودعمه ومساندته للشعب الفلسطيني. مشيرا بالمناسبة إلى المكالمة الهاتفية التي تلقاها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين من قبل نظيره الفلسطيني محمود عباس. والتي قال أنها “تؤكد على أن القيادتين تتابعان عن كثب بل تتشاوران حول هذا العدوان الآثم على شعبنا”.

فلسطين.. الاحتلال يمحي حيا سكنيا من الوجود

وقام، جيش الاحتلال الاسرائيلي، بقصف حي الرمال في غزة. وهذا بأكثر من 200 غارة جوية.

كما أشارت مصادر اعلامية، أن هذه الغارات الجوية، أدت إلى مسح الحي السكني بالكامل من الوجود.

وكان من بين الضحايا، ثلاثة صحافيين كانوا ضمن الشهداء قصف حي الرمال إثنان منهم استشهدا والثالث أصيب بجروح.

مستوطنون ينصبون حاجزا على الطريق ويحرقون سيارات الفلسطينيين