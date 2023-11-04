المقاومة اللبنانية تستهدف تجمعا لجنود الإحتلال داخل احد منازل مستوطنة المطلة

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم السبت، عن استهدافها مكمنا لجنود الإحتلال الصهيوني داخل احد منازل مستوطنة المطلة مع تحقيق اصابات مؤكدة.

وجاء في بيان حزب الله:

“رداً على قتل عدد من المدنيين خلال الأيام الماضية استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية ‏مساء يوم السبت الواقع في 4/11/2023 مكمناً لِجنود العدو الصهيوني ‏داخل أحد منازل ‏مستعمرة المطلة وحققوا فيه إصابات مؤكدة”

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