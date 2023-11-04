المقاومة اللبنانية تستهدف تجمعا لجنود الإحتلال داخل احد منازل مستوطنة المطلة
بقلم ط.خير الدين
أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم السبت، عن استهدافها مكمنا لجنود الإحتلال الصهيوني داخل احد منازل مستوطنة المطلة مع تحقيق اصابات مؤكدة.
وجاء في بيان حزب الله:
“رداً على قتل عدد من المدنيين خلال الأيام الماضية استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مساء يوم السبت الواقع في 4/11/2023 مكمناً لِجنود العدو الصهيوني داخل أحد منازل مستعمرة المطلة وحققوا فيه إصابات مؤكدة”
المقاومة اللبنانية تستهدف موقع حدب البستان بالقذائف المدفعية
وكانت المقاومة الإسلامية في لبنان، قد أعلنت عن استهدافها موقع حدب البستان بالقذائف المدفعية وحققوا فيه إصابات مباشرة.
وجاء في البيان:
“عند الساعة (16:25) من عصر يوم الاربعاء الواقع فيه 1-11-2023 استهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية موقع حدب البستان بالقذائف المدفعية وحققوا فيه اصابات مباشرة”.
رابط دائم : https://nhar.tv/Zk5Ud