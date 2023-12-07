المقاومة اللبنانية تستهدف موقع المالكية بقذائف المدفعية

أعلن “حزب الله” اللبناني مساء اليوم الخميس، استهداف موقع المالكية بقذائف المدفعية، مؤكدا تحقيق إصابات ‏مباشرة .

ويأتي هذا الإستهداف دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة.

وجاء في بيان صادر عن المقاومة الإسلامية، أنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (9:24) من مساء ‏يوم الخميس 7-12-2023 موقع المالكية بقذائف المدفعية وحققوا فيه إصابات ‏مباشرة. ‏”