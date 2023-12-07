المقاومة اللبنانية تستهدف موقع المالكية بقذائف المدفعية
بقلم خالد زوبيري
أعلن “حزب الله” اللبناني مساء اليوم الخميس، استهداف موقع المالكية بقذائف المدفعية، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة .
ويأتي هذا الإستهداف دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة.
وجاء في بيان صادر عن المقاومة الإسلامية، أنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (9:24) من مساء يوم الخميس 7-12-2023 موقع المالكية بقذائف المدفعية وحققوا فيه إصابات مباشرة. ”
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