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المقاومة اللبنانية تستهدف موقع المالكية بقذائف المدفعية

بقلم خالد زوبيري
المقاومة اللبنانية تستهدف موقع المالكية بقذائف المدفعية
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أعلن “حزب الله” اللبناني مساء اليوم الخميس، استهداف موقع المالكية بقذائف المدفعية، مؤكدا تحقيق إصابات ‏مباشرة .

ويأتي هذا الإستهداف دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة.

وجاء في بيان صادر عن المقاومة الإسلامية، أنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (9:24) من مساء ‏يوم الخميس 7-12-2023 موقع المالكية بقذائف المدفعية وحققوا فيه إصابات ‏مباشرة. ‏”

رابط دائم : https://nhar.tv/xx0Ea
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