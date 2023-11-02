هجوم واسع بمختلف الأسلحة.. المقاومة اللبنانية تستهدف 19 موقعا ونقطة عسكرية صهيونية

أعلنت المقاومة الاسلامية في لبنان، اليوم الخميس، عن مهاجمة 19 موقعا ونقطة عسكرية صهيونية بالصواريخ الموجهة والقذائف المدفعية والأسلحة المباشرة في وقت واحد وحققوا فيها إصابات مباشرة.

وجاء هذا الهجوم الواسع حسب بيان المقاومة، بالتزامن مع الهجوم الذي شنته بالمسيرات الهجومية على ثكنة زبدين في مزارع شبعا المحتلة.

وأضاف بيان المقاومة الاسلامية في لبنان، أن المواقع والنقاط المستهدفة هي:

المرج والمالكية وجل الدير ورأس الناقورة البحري وخربة زرعيت والضهيرة، 3 نقاط بين الموقع البحري وجل العلام ونقطة مقابل موقع الضهيرة ونقطتان مقابل حدب البستان، و3 نقاط بين مرتفع أبو دجاج وخربة زرعيت و3 نقاط مقابل هونين.