المقاومة تؤكد مقتل 6 جنود صهاينة في منطقة جحر الديك وسط غزة

اعلنت كتائب القسام، اليوم الأحد، تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية راجلة متوغلة، في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة.

وأكدت المقاومة في بيانها مقتل 6 جنود صهاينة وإصابة آخرين، اثر هذه العملية.

وكشفت القسام في بيان اخر، اليوم، قنص 3 جنود صهاينة أحدهم برتبة رائد في حي القصاصيب بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

كما تم استهداف قوة صهيونية خاصة مكونة من 10 جنود، تحصنوا داخل مبنى في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة بقذيفة “TBG” مضادة للتحصينات وإيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح.