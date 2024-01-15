المقاومة تبث تسجيلا مصورا وتكشف عن مصير 3 أسرى صهاينة لديها

بثت كتائب القسام، اليوم الإثنين، تسجيلا مصورا كشفت فيه عن مصير 3 من الأسرى الصهاينة لديها في غزة.

وتضمن التسجيل كلمة أسيرة من الثلاثة، واسمها نوا أرغماني (26 عاما) وتسكن في بئر السبع، حيث قالت إنهم تعرضوا لقصف من طائرة صهيونية أدى إلى مقتل رفيقيها، وكانت هي الناجية الوحيدة.

وفي نهاية التسجيل، عرضت القسام صورا لجثماني الأسيرين القتيلين يوسي شرعابي وتايس فريسكي.

وفي وقت سابق من البارحة، أكد الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة أن الاحتلال أخفق في تحقيق أهدافه، أو تحرير أي أسير لدى المقاومة.