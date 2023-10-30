المقاومة تبث رسالة مصورة لعدد من الأسرى

بثت كتائب عز الدين القسام مقطع فيديو لعدد من الأسرى الإسرائيليين لديها، يحملون فيه حكومة نتنياهو مسؤولية ما جرى يوم 7 أكتوبر الجاري.

وبثت الكتائب مقطع الفيديو عبر قناتها على تلغرام اليوم الإثنين، وقالت الأسيرة في الفيديو: “نحن بهذا الوضع بسبب فشلك الذي تسببت به في 7 أكتوبر وأنت ملزم بإطلاق سراحنا جميعا”.

وبالتفاصيل، قالت الأسيرات في الفيديو: “امين نتينياهو مرحبا، نحن موجودين في اسر حماس، 32 يوم… بالأمس كان هناك مؤتمر صحفي لعائلات الأسرى. ونحن نعرف أنه كان من المفترض أن يكون هناك وقف اطلاق نار، وانت كان من المفترض ان تطلق سراحنا”.

وأضافت الأسيرات: “كان يجب عليك أن تطلق سراحنا، وعدت أن تطلق سراحنا. ومع ذلك نحن نعاني من فشلك السياسي والأمني والعسكري. بسبب “الفشلة” التي تسببت بها في السابع من اوكتوبر. لأنه لم يكن أي جندي في المكان ولم يأتي الينا اي شخص. ولم يدافع هنا اي شخص”.

وتابعت: “نحن مواطنين بريئين وسذّج، مواطنين ندفع ضرائب لدولة اسرائيل. نحن الآن موجودين في الأسر في ظل شروط “لا شروط”. انت تقتلنا، هل تريد أن تقتلنا كلنا. انت تريد من الحيش أن يقتلنا، ألا يكفي أنك ذبحت الجميع. ألا أن يكفيك أن هناك مواطنين اسرائيليين قتلوا”.

وختمن بالقول: “اطلق سراحنا الآن، أطلق سراح مواطنيهم وأسراهم الآن (تقصد الفلسطينيين). أطلق سراحنا، أطلق سراح الجميع، نحن نستحق أن نعود لعائلاتنا، الآن الآن الآن (تصرخ بصوت عالي)”.