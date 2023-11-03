المقاومة تحمّل الإدارة الأمريكية والرئيس بايدن المسؤولية الكاملة عن مسلسل المجازر في غزة

حملت حركة حماس الفلسطينية الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية المجزرة الأخيرة للاحتلال في مدرسة تأوي نازحين.

وفي بيان أصدرته سهرة الجمعة قالت حركة حماس أنها لا تكاد تمر ساعة إلا ويرتكب الاحتلال الصهيوني مجزرة بشعة بحق أهلنا الآمنين. وتايعت الحركة أن آخر مجازر الاحتلال تلك التي ارتكبها في مدرسة أسامة بن زيد التابعة للأونروا والتي تأوي نازحين .

وإستنكرت الحركة هذه المجزرة التي خلّفت العشرات من الشهداء والجرحى جُلُّهم من الأطفال والنساء

كما جددت حركة حماس الفلسطينية تحميلهعا الإدارة الأمريكية والرئيس بايدن المسؤولية الكاملة عن مسلسل المجازر، لانه ما كان الاحتلال لينفذ مجزرته لولا ضوء أخضر أمريكي.