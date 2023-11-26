المقاومة تزف ثلة من أبرز قادتها استشهدوا في الحرب

زفت كتائب الشهيد عز الدين القسام في فلسطين، ثلة من ابرز قادتها والذين ارتقوا في مواقع البطولة والشرف في معركة طوفان الأقصى.

وحسب بيان للكتائب، يتعلق الأمر بكل من الشهيد القائد أحمد الغندور “أبو أنس”، عضو المجلس العسكري، وقائد لواء الشمال.

والشهداء القادة وائل رجب، ورأفت سلمان، وأيمن صيام، الذين ارتقوا في مواقع البطولة والشرف في معركة طوفان الأقصى.

وجاء في البيان: “نعاهد الله أن نواصل طريقهم وأن تكون دمائهم نوراً للمجاهدين وناراً على المحتلين. وإنه لجهاد نصر أو استشهاد”.

والشهيد أحمد الغندور هو ثاني أكبر قائد تعلن القسام استشهاده خلال الحرب الحالية. بعد أيمن نوفل، قائد لواء الوسطى، الذي استشهد في شهر أكتوبر الماضي.

وتداول فلسطينيون على مواقع التواصل، أن إثنين من أبناء الغندور استُشهدا خلال اليوم الأول من معركة طوفان الأقصى في 7 أكتوبر، حسب جريدة القدس.