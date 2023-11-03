المقاومة تستهدف تجمعاً لجنود ‏العدو

أعلنت المقاومة الإسلامية في فلسطين، اليوم الجمعة، عن إستهدافها لتجمع لجنود العدو، وإيقاع إصابات مؤكدة.

وجاء في بيان للمقاومة: “استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:20 من ظهر يوم الجمعة. تجمعاً لجنود ‏العدو الصهيوني قرب موقع ميتات مقابل بلدة رميش بالأسلحة المناسبة. وأوقعوا فيهم إصابات مؤكدة”.‏

هذا وأعلنت كتائب القسام اليوم الجمعة، عن إستهداف آلية صهيونية بقذيفة “الياسين 105” في منطقة الأمريكية شمال غرب بيت لاهيا.

كما استهدفت قوة صهيونية متحصنة في مبنى شمال غرب بيت لاهيا بقذائف “TBG”.