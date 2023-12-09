المقاومة تستهدف 4 آليات عسكرية صهيونية بقذائف الياسين 105 شرق حي الزيتون
بقلم م. فيصل
تمكن مجاهدوا كتائب القسام من تدمير ناقلة جند صهيونية بعبوة شواظ وإشتعال النيران فيها شمال مدينة خان يونس.
وأكد المقاومة تمكنها من إستهداف 4 آليات عسكرية صهيونية بقذائف الياسين 105 شرق حي الزيتون بمدينة غزة.
كما فجّرت المقاومة مبنى تحصن فيه عدد من جنود الاحتلال بـ 4 عبوات ناسفة وأوقعوهم بين قتيل وجريح شرق حي الزيتون.
وأعلن جيش الاحتلال عن مقتل 5 جنود في قطاع غزة، منهم 4 في خانيونس فقط.
هذا إشتبكت سرايا القدس مع قوة صهيونية متحصنة بمنزل شرق خانيونس بالاسلحة المناسبة وقذائف” ار بي جي” واوقعناها بين قتيل وجريح.
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