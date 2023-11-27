المقاومة تشرع في تسليم الدفعة الرابعة من المحتجزين لديها إلى الصليب الأحمر

كشفت قناة الجزيرة نقلا عن مصادرها الخاصة، أن كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة “حماس” بدأت في تسليم الدفعة الرابعة من المحتجزين لديها إلى الصليب الأحمر.

وأضاف المصدر ذاته، أن الكتائب تسلمت قائمة الأسرى الفلسطينيين لدى لاحتلال الصهيوني المقرر الإفراج عنهم مساء اليوم الاثنين.

ويأتي هذا ضمن صفقة تبادل الأسرى المبرمة بين الكيان الصهيوني وحركة المقاومة الفلسطينية “حماس” في إطار هدنة إنسانية برعاية قطرية ومصرية وبإشراف من الولايات المتحدة الاميركية.

وللإشارة، أعلنت دولة قطر مساء اليوم، التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في قطاع غزة، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية القطرية.

ومن جهتها، أعلنت حركة حماس قبل انتهاء الهدنة في يومها الرابع والأخير، الاتفاق مع مصر وقطر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة لمدة يومين إضافيين بنفس شروط الهدنة السابقة.

وكانت كتائب القسام قد قامت أمس بتسليم محتجز يحمل الجنسية الروسية للصليب الأحمر بناء على تدخل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

كما سلمت الكتائب في إطار التهدئة الإنسانية وضمن المرحلة الثالثة للتبادل، 13 محتجزاً صهيونياً و3 محتجزين تايلانديين وآخر روسي للصليب الأحمر .