المقاومة تطلق رشقات صاروخية بإتجاه الأراضي المحتلة

أعلنت كتائب القسام، اليوم الجمعة، عن إطلاق رشقات صاروخية باتجاه الأراضي المحتلة ردا على المجازر بحق المدنيين.

وأعلنت المقاومة الإسلامية، الثلاثاء الماضي، عن تدمير 15 آلية عسكرية كليا أو جزئيا على مشارف مخيم الشاطئ وفي بيت حانون.

وأضافت كتائب القسام في بيانها، أنها قامت بدك القوات المتوغلة بعشرات قذائف الهاون وخاضت اشتباكات مع قوات العدو في مختلف محاور القتال.

وكشف الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة،اول امس، عن تدمير 136 آليّة عسكرية صهيونية. ووقوع إصابات بالجملة في صفوف قوات الاحتلال.