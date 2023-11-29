المقاومة تطلق سراح محتجزتين روسيتين

أعلنت كتائب القسام، اليوم الأربعاء، أنها أطلقت سراح محتجزتين روسيتين استجابة لطلب القيادة الروسية.

ومن جهتها أكدت حركة حماس في بيان لها، اطلاق صراح محتجزتين تحملان الجنسية الروسية استجابة لجهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وجاء في بيان “حماس”:

“استجابة لجهود الرئيس الروسي أطلقت حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم الأربعاء سراح محتجزتين تحملان الجنسية الروسية وتم تسليمهما للصليب الأحمر قبل قليل كمقدمة لتسليمهما لممثلي الخارجية الروسية”.

وكانت حركة المقاومة قد اعلنت، في وقت سابق، اطلاق سراح سراح أحد المحتجزين لديها من حملة الجنسية الروسية، تقديرا لجهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وموقف روسيا.