المقاومة تعرض مشاهد لسلاحها البحري الجديد طوربيد “العاصف”
كشفت المقاومة الإسلامية، اليوم الثلاثاء، مشاهد تعرض لأول مرة لطوربيد “العاصف” الموجّه محلي الصنع الذي أدخلته للخدمة لأول مرة خلال معركة طوفان الأقصى.
وكان الناطق العسكري بإسم المقاومة، قد كشف، اليوم، عن تمكّن سلاح البحرية من توجيه هجمات ضد أهداف بحرية بواسطة طوربيد “العاصف” الذي دخل الخدمة في هذه المعركة.
وأوضح ابو عبيدة، أن العملية الدفاعية ما زالت في بدايتها وما زال في جعبتهم الكثير، مؤكدا ان غزة ستكون مقبرة العدو.
#كتائب_القسام ستعرض بعد قليل مشاهد لسلاحها البحري الجديد
السلاح البحري الجديد هو عبارة عن #طوربيد مضاد للسفن والغواصات#كتائب_القسام أطلقت على الطوربيد اسم “#العاصف” #فلسطين#فلسطين_الآن#طوفان_الاقصي#GazaCity#PalestineGenocide#Gazagenocide#GazzeUnderAttack pic.twitter.com/wmdt0xu3rl
— Ennahar Tv النهار (@ennaharonline) October 31, 2023
أبو عبيدة: الإحتلال بدأ منذ أيام مناورات برية بعد اعتماده سياسة الأرض المحروقة