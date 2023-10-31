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المقاومة تعرض  مشاهد لسلاحها البحري الجديد طوربيد “العاصف”

بقلم ط.خير الدين
المقاومة تعرض  مشاهد لسلاحها البحري الجديد طوربيد “العاصف”
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كشفت  المقاومة الإسلامية، اليوم الثلاثاء، مشاهد تعرض لأول مرة لطوربيد “العاصف” الموجّه محلي الصنع الذي أدخلته  للخدمة لأول مرة خلال معركة طوفان الأقصى.

وكان الناطق العسكري بإسم المقاومة، قد كشف،  اليوم، عن تمكّن سلاح البحرية من توجيه هجمات ضد أهداف بحرية بواسطة طوربيد “العاصف” الذي دخل الخدمة في هذه المعركة.

وأوضح ابو عبيدة، أن العملية الدفاعية ما زالت في بدايتها وما زال في جعبتهم الكثير، مؤكدا ان غزة  ستكون مقبرة العدو.

أبو عبيدة: الإحتلال بدأ منذ أيام مناورات برية بعد اعتماده سياسة الأرض المحروقة

رابط دائم : https://nhar.tv/Bseop
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