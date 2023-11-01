المقاومة تعرض مشاهد لمعارك مقاتليها وتدمير آليات جيش الاحتلال  في غزة

نشرت المقاومة الإسلامية، قبل قليل، مشاهد مصورة لمعارك مقاتليها ضد جنود جيش الاحتلال الصهيوني.

وتضمنت المشاهد لقطات لالتحام مقاتلي القسام بآليات جيش الاحتلال وتدميرها شرق حي الزيتون في غزة.

بالإضافة الى خروج مقاتلي المقاومة من أنفاق تحت الأرض، اين قاموا بإستهداف دبابتين في موقعين مختلفين بقذائف الأربيجي ودبابة في موقع ثالث بعبوة ناسفة.

وأظهرت اللقطات أن إحدى دبابات “الميركافا” تم نسف برجها بالكامل وتحطيمها.

واعتاد جيش الإحتلال الصهيوني على التفاخر بدبابة “الميركافا” التي يزعم أنها محصنة ضد كل القذائف ووصفها بأنها اقوى دبابة في العالم.