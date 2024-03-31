المقاومة تعلن استهداف دبابة صهيونية من نوع “ميركافا” بخان يونس

أعلنت كتائب القسام، امس السبت، استهداف دبابة صهيونية من نوع “ميركافا” بعبوة “شواظ” وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح.

وأوضح بيان المقاومة، أن 3 مروحيات هبطت لإخلائهم في منطقة وسط البلد بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.