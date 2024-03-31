المقاومة تعلن استهداف دبابة صهيونية من نوع “ميركافا” بخان يونس
بقلم ط.خير الدين
أعلنت كتائب القسام، امس السبت، استهداف دبابة صهيونية من نوع “ميركافا” بعبوة “شواظ” وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح.
وأوضح بيان المقاومة، أن 3 مروحيات هبطت لإخلائهم في منطقة وسط البلد بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
وأفادت ذات الكتائب، أول امس، استهداف مجموعة من جنود الجيش الصهيوني تحصنت داخل مبنى بقذائف مضادة للأفراد.
كما اشتبكوا معهم بالأسلحة الخفيفة وأوقعوهم بين قتيل وجريح في محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة.
وفي بيان اخر، أعلنت “القسام” استهداف دبابتين صهيونيتين من نوع “ميركافا” بقذيفتي “الياسين 105” في محيط مجمع الشفاء بمدينة غزة.
كما افادت المقاومة، انها قامت بتدمير دبابة صهيونية من نوع “ميركافا 4” بعبوة “شواظ” غرب حي تل الهوا جنوب غزة.
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