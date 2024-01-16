المقاومة تعلن استهداف دبابتين صهيونيتين بقذائف “الياسين 105”

أعلنت كتائب القسام، اليوم الثلاثاء، استهداف دبابتين صهيونيتين بقذائف “الياسين 105” وجرافة عسكرية بعبوتين مضادتين للدروع.

كما قامت عناصرها بالاشتباك مع قوة راجلة من مسافة صفر جنوب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وفي بيان اخر، كشفت كتائب القسام، عن دك تحشدات قوات الاحتلال الصهيوني المتوغلة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

بالإضافة الى دك تجمعات لآليات وجنود الاحتلال بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون.

وأكدت المقاومة، في بيان اخر، استهداف آلية صهيونية بقذيفة “الياسين 105” والاشتباك مع قوة راجلة بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية غرب تل الهوا بمدينة غزة ويوقعونها بين قتيل وجريح.