المقاومة تعلن استهداف طائرة مروحية بصاروخ “سام 18” شمال غزة

أعلنت كتائب القسام، اليوم الأربعاء، استهدافها طائرة مروحية بصاروخ “سام 18” في منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة.

وفي بيان اخر، اعلنت المقاومة استهداف 7 آليات صهيونية بقذائف “الياسين 105” في محور شارع غزة القديم بمنطقة جباليا البلد، موقعة عددا من الجنود الصهاينة بين قتيل وجريح.

كما دكت كتائب القسام، اليوم، تجمعين لاليات وجنود الاحتلال شمال مدينة خان يونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وأعلنت ذات الكتائب، تدمير ناقلة جند صهيونية بقذيفة “الياسين 105” شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.