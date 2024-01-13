المقاومة تعلن استهداف طائرة مروحية شرق خان يونس بصاروخ أرض-جو

أعلنت كتائب القسام، اليوم السبت، استهداف طائرة مروحية شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بصاروخ أرض-جو.

وفي بيان اخر، كشفت المقاومة استهداف حفار عسكري ودبابة صهيونية من نوع “ميركافا” بقذائف “الياسين 105” شرق مدينة خان يونس.

واستهدفت ذات الكتائب، قوة صهيونية راجلة بعبوة مضادة للأفراد “رعدية” وأوقعوها بين قتيل وجريح شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

كما أعلنت القسام، استهداف جرافة عسكرية ودبابتين صهيونيتين من نوع “ميركافا” بعبوات “شواظ” شرق ذات المدينة.