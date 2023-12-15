المقاومة تعلن استهداف غرفة القيادة الميدانية للإحتلال بمنطقة جحر الديك وسط قطاع غزة

أعلنت كتائب القسام، اليوم الجمعة، استهداف غرفة القيادة الميدانية لجيش الإحتلال في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة.

وذلك بمنظومة الصواريخ “رجوم” قصيرة المدى وقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وفي بيانات اخرى للمقاومة، قصفت القسام القدس المحتلة برشقة صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.

كما قامت بقصف كيبوتس “نيريم” بمنظومة الصواريخ “رجوم” قصيرة المدى من عيار 114ملم.

واعلنت كتائب القسام تفجير منزل، تحصن فيه عدد من جنود الاحتلال بالعبوات الناسفة وأوقعوهم بين قتيل وجريح شرق مدينة خانيونس.

كما قامت بإستهداف مبنى في منطقة جحر الديك، يتحصن به عدد من جنود الاحتلال بقذيفة TBG بشكل مباشر وإيقاعهم بين قتيل وجريح.

وتمكنت المقاومة من الاشتباك مع 10 جنود صهاينة من نقطة صفر داخل خيمة عسكرية للاحتلال في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة، وتمكن المجاهدون من الاستيلاء على قطعة سلاح M16 من أحد الجنود، وعادوا إلى قواعدهم بسلام.