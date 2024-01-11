المقاومة تعلن استهداف قوة صهيونية خاصة متحصنة في مبنى بخان يونس

أعلنت كتائب القسام، اليوم الخميس، استهداف قوة صهيونية خاصة متحصنة في مبنى بقذيفة “الياسين 105”.

والاشتباك معها بالأسلحة الرشاشة وأوقعوها بين قتيل وجريح في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وحسب بيان اخر، فلقد استهدفت المقاومة دبابة صهيونية من نوع “ميركافا” بقذيفة “الياسين 105”.

كما قامت بدك قوات الإنقاذ بقذائف الهاون شمال شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما كشفت ذات الكتائب استهداف دبابة “ميركافا” وناقلة جند صهيونيتين بقذائف “الياسين 105” في محيط الجامعة الإسلامية جنوب شرق مدينة خان يونس.

بالإضافة الى تدمير آلية صهيونية بعبوتين مضادتين للدروع شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة واشتعال النيران فيها.